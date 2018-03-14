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Депутаты петербургского Заксобрания объявили себе выходной после выборов

Политика

Парламентарии не будут заседать в следующую среду, потому что в воскресенье — день голосования

Санкт-Петербург, 14 марта 2018, 12:17 — REGNUM  Депутаты петербургского Законодательного собрания не будут заседать в Мариинском дворце в следующую среду, 21 марта. Выходной в парламенте объявлен в связи с тем, что 18 марта, в воскресенье, в стране будут выбирать президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заксобрание приняло постановление об установлении перерыва в заседаниях с 20 по 22 марта 2018 года. Большинством голосов проект приняли. Таким образом, в следующий раз на пленарное заседание петербургские депутаты соберутся лишь через две недели.

В Заксобрании заявили, что «это нормальная практика», и они «так делали всегда». Аналогичным образом попытался объяснить ситуацию и спикер Вячеслав Макаров.

«Это мы традиционно делаем. Вы заметили, что все депутаты поддержали. Не потому, что устали, никто не устает в Заксобрании Петербурга», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что перерывы всегда устанавливают «по разным причинам» в соответствии с регламентом ЗакСа и законом о статусе депутата.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга

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