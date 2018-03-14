Депутаты петербургского Заксобрания объявили себе выходной после выборов

Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Депутаты петербургского Законодательного собрания не будут заседать в Мариинском дворце в следующую среду, 21 марта. Выходной в парламенте объявлен в связи с тем, что 18 марта, в воскресенье, в стране будут выбирать президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заксобрание приняло постановление об установлении перерыва в заседаниях с 20 по 22 марта 2018 года. Большинством голосов проект приняли. Таким образом, в следующий раз на пленарное заседание петербургские депутаты соберутся лишь через две недели.

В Заксобрании заявили, что «это нормальная практика», и они «так делали всегда». Аналогичным образом попытался объяснить ситуацию и спикер Вячеслав Макаров.

«Это мы традиционно делаем. Вы заметили, что все депутаты поддержали. Не потому, что устали, никто не устает в Заксобрании Петербурга», — сказал Макаров.

Он подчеркнул, что перерывы всегда устанавливают «по разным причинам» в соответствии с регламентом ЗакСа и законом о статусе депутата.