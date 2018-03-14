Отставка Тиллерсона: Трампа отодвигают от управления и загоняют в угол

Москва, , 12:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп теряет свои позиции: по сути старая команда выживает тех, кого Трамп привел на ключевые позиции, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Отставка Тиллерсона говорит о том, что Трамп теряет свои позиции во внутренней политике: количество членов его команды сокращается. Трампа «глубинное государство» загоняет все дальше в угол.

Тиллерсон был одним из наиболее влиятельных членов его команды, который был с ним с первых дней президентства. Несмотря на все слухи о том, что у них не сходятся позиции по ряду вопросов международной политики, они проводили достаточно согласованную и четкую внешнеполитическую линию.

Одновременно с уходом Тиллерсона ходят слухи о том, что администрацию Трампа покинет ее глава Райнс Прибус и один из его помощников. Скорее всего, речь идет о помощнике по национальной безопасности Герберте Макмастере. Также ухудшаются позиции министра обороны Джеймса Мэттисона, с которым Тиллерсон был в крепкой связке.

Назначение Помпео говорит о том, что старая команда неоконов по сути дела берет Госдеп под свое управление: как во времена Хиллари Клинтон, только с несколько других идеологических позиций. Ну, а назначение, по словам самих американских СМИ, женщины-садистки на пост главы ЦРУ говорит само за себя.

Таким образом, с учетом того, что Трамп практически полностью остановил свою медийную активность, это говорит о том, что его загоняют в угол. И что «глубинное государство» по сути дела возвращает свои позиции в управлении американским государством.

Напомним, 13 января президент США Дональд Трамп уволил с поста начальника внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона, что стало следствием, по объяснению Трампа, многочисленных расхождений во взглядах.

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