«Мировой Доктор Зло, желающий убивать»: эксперт о демонизации России

Москва, , 11:58 — REGNUM Тот факт, что Великобритания и США сошлись во мнении, что Россия якобы угрожает всему миру химическим оружием, является очень тревожным и знаковым, поскольку выводит демонизацию России в глазах западного обывателя и экспертного сообщества на совершенно иной уровень, чтобы затем усилить давление, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Михеев отметил, что Западу необходимо резко усилить степень демонизации России, подняв ее до северокорейского уровня с целью показать, что Россия представляет угрозу, которая химическим оружием может атаковать любую страну «цитированного мира».

«То есть они строят такую схему довольно примитивного комикса: Россия — это такой «Доктор Зло», которого вообще никакие аргументы не касаются. У России другая логика: ей все равно, через полторы недели выборы, ей все равно, что через три месяца Чемпионат мира по Футболу, она просто хочет убивать людей в огромном количестве, при чем желательно химическим оружием», — описал политолог логику Запада, которую он пытается навязать всему миру.

По словам Михеева, именно эта логика связывает скандал с отравлением в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также обвинения Вашингтона в феврале 2018 года в том, что Дамаск применяет химическое оружие, складывая вину и ответственность за «страдания народа Сирии» на Москву.

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Напомним, что 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с «высокой вероятностью» несет ответственность за инцидент со Сприпалем и поставила перед Россией ультиматум в течение 24-х часов объясниться, иначе Британия будет рассматривать отравление, как «неправомерное использование силы» против неё со стороны России.

Россия заявила, что отвечать на ультиматумы не намерена и свое слово сдержала, поскольку срок ультиматума истек в полночь 14 марта по лондонскому времени.

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