Баку против посла США Эванса и Сталина

Станислав Тарасов, , 11:59 — REGNUM

После того, как бывший посол США в Армении Джон Эванс опубликовал в The National Interest статью под названием «Проигнорирует ли Трамп визит президента Нагорного Карабаха?», в которой обозначил, что «Карабах был присоединен к Азербайджану в 1921 году Иосифом Сталиным», на дипломата в Баку обрушился шквал негодования и критики. Прозвучали и обвинения в «незнании истории». Так, азербайджанский публицист Фарид Теймурханлы утверждает, что, во-первых, «тогда Сталин был рядовым членом ЦК РКП (б) и присутствовал на заседании пленума Кавбюро 5 июля 1921 года без права голоса». Во-вторых, проводя «исторический ликбеза» для посла, публицист ссылается на протокол того самого заседания, в котором «Нагорный Карабах был не передан, а оставлен в составе Азербайджана».

Прежде всего отметим, что Сталин в 1921 году действительно являлся одним из членов ЦК РКП (б). Напомним его письмо членам ЦК, написанное 24 января 1921 года. В нем он заявлял, что в Грузии сложилась революционная ситуация и предложил дать директиву Орджоникидзе и коммунистическим организациям Грузии готовится к вооруженному восстанию, а Реввоенсовету республики быть готовым при необходимости немедленно оказать помощь грузинским повстанцам. В документе имеется приписка: «Прошу ответить до 6 часов». Следовательно, на тот момент, Сталин не имел полномочий отдавать прямые директивы Кавбюро. Однако когда кое-кто из членов ЦК под давлением некоторых представителей Кавбюро попытался отложить рассмотрение этого вопроса, появилась пометка Ленина на письме Сталина: «Не отлагать».

26 января 1921 года состоялся пленум ЦК, на котором Наркоминделу поручалось вести точный учет фактов нарушения мирного договора и потребовать от правительства Грузии разрешения на доставку через ее территорию припасов в Армению. Постановление также предусматривало в случае необходимости оказание грузинским трудящимся военной помощи. Таким образом Ленин фактически обозначил особые полномочия Сталина на Кавказе. 25 февраля 1921 года войска 11-й армии взяли Тифлис. До того 3 июня 1921 года состоялось заседание Кавбюро при участии членов Орджоникидзе, Махарадзе, Нариманова, Мясникова (Мартуни), Орахелашвили, Назаретьяна, Фигатнера и кандидата в члены, секретаря ЦК Азербайджанского КП (б) Каминского, а также члена ЦК КП (б) Грузии Элиавы. В повестке дня было три вопроса: Азербайджанский; Зангезурский; О кочевниках.

Решению Кавбюро по Зангезурскому вопросу, состоявшему из 7 пунктов, был присвоен гриф «совершенно секретно». Пятый пункт касался Нагорного Карабаха. В нем записано следующее: «Указать в декларации Армянского правительства о принадлежности Нагорного Карабаха Армении». 12 июня Совет Народных Комиссаров Армении издал Декрет о присоединении нагорной части Карабаха к Армении: «На основе декларации Революционного Комитета Социалистической Советской Республики Азербайджана и договоренности между социалистическими республиками Армении и Азербайджана, провозглашается, что отныне Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Социалистической Советской Республики Армении». Этот декрет, подписанный 12 июня Мясниковым и Карабекяном, был 15 июня обсужден в ЦК КП (б) Армении, после чего участники решили его опубликовать. Чрезвычайным поверенным в Нагорном Карабахе был назначен Асканаз Мравян.

Против выступил председатель СНК Азербайджанской ССР Нариманов, который указал на то, что Кавбюро «не имело полномочий принимать подобное решение». Из протокола №11 Вечернего заседания Пленума Кавбюро: «4 июля 1921 года. Слушали: 5. Карабахский вопрос. При обсуждении этого вопроса выявились две точки зрения и были представлены на голосование следующие вопросы: а) Карабах оставить в пределах Азербайджана. Постановили: голосуют за Нариманов, Махарадзе, Назаретьян. Против: Орджоникидзе, Мясников, Киров, Фигатнер. Слушали: б) плебисцит провести во всем Карабахе с участием всего населения, как армян, так и мусульман. Постановили: голосуют за Нариманов, Махарадзе. Слушали: в) Нагорную часть Карабаха включить в состав Армении. Постановили: голосуют за Орджоникидзе, Мясников, Фигатнер, Киров. Постановили: ввиду того, что вопрос о Карабахе вызвал серьезное разногласие, Кавбюро считает необходимым перенести его на окончательное решение ЦК РКП».

5 июля на заседании пленума Кавбюро появляется Сталин. Из протокола №12 заседания пленума Кавбюро: «5 июля 1921 года. Присутствуют: член ЦК РКП Сталин, члены Кавбюро товарищи Орджоникидзе, Махарадзе, Киров, Назаретян, Орахелашвили, Фигатнер, Нариманов и Мясников, наркоминдел АССР Гусейнов. Слушали. Товарищи Орджоникидзе и Назаретян возбуждают вопрос о пересмотре постановлений предыдущего Пленума о Карабахе. Постановили: 2 (а). Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах АССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в городе Шуше, входящей в состав автономной области». И никто тогда не поставил вопрос, как это ранее сделал Нариманов, о правомочности Кавбюро решать вопрос о статусе Карабаха, не говоря о возможности вынести эту проблему на обсуждение ЦК РКП (б).

Как видим, именно появление Сталина предопределило решение вопроса о включении Карабаха в состав советского Азербайджана. Это, как говорится, слова, которые уже не выбросишь из закавказской песни. Так что американский посол Эванс недалек от исторической истины, которую обязаны знать и азербайджанские историки, публицисты и политики.