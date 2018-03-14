В Приамурье на выборах президента РФ уже проголосовали 0,21% избирателей

Благовещенск, , 12:13 — REGNUM В Амурской области воспользоваться своим правом голоса на выборах президента РФ смогут 625 533 человека, и 1 318 (0,21%) из них по данным на 14 марта уже сделали свой выбор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Приамурья, для остальных жителей области 18 марта откроется 771 избирательный участок.

750 пунктов для голосования постоянные, ещё 21 открыли временно — на таможне, в СИЗО и больницах. Отметим, что в 2004 году на избирательные участки пришли 54,04% избирателей, в 2008 году — 70,89%, в 2012 — 60,39%.

Напомним, что в 2008 году на выборах президента РФ жители Приамурья поддержали большинством голосовом кандидатуру Дмитрия Медведева (70,89%), в 2004 и 2012 года — Владимира Путина (64,87% и 62,85% соответственно).