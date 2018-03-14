Израиль напомнил Ирану о «красных линиях» в Сирии

Москва, , 11:55 — REGNUM Власти Израиля, не желая эскалации конфликта, не планируют вмешиваться в сирийскую ситуацию, однако будут отвечать на враждебные действия Ирана. Об этом заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен.

По его словам, еврейское государство «не вмешивалось, не вмешивается и не хотело бы вмешиваться» в военный конфликт в Сирии.

«Мы не заинтересованы ни в какой эскалации», — цитирует слова Корена РИА Новости.

В то же время, по его словам, государство не сможет безучастно наблюдать за нарушением не раз обозначенных «красных линий», и обязательно ответит «должным образом».

«Если другая сторона, имеется в виду прежде всего Иран, попытается проводить какие-то подрывные шаги, как произошло недавно с иранским беспилотником, то Израиль ответит, как он это делал до сих пор», — добавил посол.

Отметим, армия обороны Израиля заявила 10 февраля, что сбила беспилотный летательный аппарат Ирана, который якобы вторгся в воздушное пространство еврейского государства.

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В ответ на вторжение беспилотника, авиация Израиля атаковала авиабазу в районе сирийской Пальмиры. После потери истребителя F-16 от огня с земли, военные лётчики еврейского государства разбомбили еще несколько целей в районе Дамаска.

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Израильские власти называют неприемлемы постоянное военное присутствие Ирана на сирийской территории и обещают противодействовать этому присутствию силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

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