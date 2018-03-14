Мэр Лондона рассказал об «антимусульманских посланиях» в соцсетях

Лондон, , 11:49 — REGNUM Неизвестные лица через социальную сеть Twitter неоднократно отправляли антимусульманские послания мэру Лондона Садику Хану. Об этом, как передает британская газета The Independent, сообщил сам градоначальник.

По его мнению, социальные сети должны усилить борьбу с «разжиганием ненависти» в интернете.

Мэр Лондона также добавил, что некоторые из сообщений содержали угрозы в его адрес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 г. мэром британской столицы впервые стал мусульманин, кандидат от Лейбористской партии Садик Хан. Он обошел своего главного соперника Зака Голдсмита, набрав 44% голосов избирателей. За Голдсмита голоса отдали 35% избирателей.

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