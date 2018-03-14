На Украине создали Морской мемориал

Киев, , 11:54 — REGNUM Статус Морского мемориала придали 13 марта на Украине объектам подводного культурного наследия, сообщает «112 Украина».

Согласно принятому закону №2289, объекты подводного культурного наследия и места массовой гибели людей обретают специальный статус исключительной неприкосновенности. Такие места нельзя будет трогать кроме как в интересах науки или инвентаризации.

Статус Морского мемориала распространяется на исключительную морскую экономическую зону, территориальное море и внутренние воды Украины.

Напомним, украинская власть по-прежнему надеется аннексировать российский Крым после того, как в 2014 году в результате волеизъявления большинства граждан полуострова он отделился от Украины и присоединился к России.

Читайте также: Крымский иск «Нафтогаза» к России: «Не видать Киеву ни денег, ни имущества»

Киев во всех документах пишет, что Крым «оккупирован» Россией, а территорию полуострова и прибрежные воды считает своими. Таким образом, Верховная рада пытается вновь законодательно оформить «принадлежность» Крыма к Украине, наделяя статусом Морского мемориала объекты культурного наследия в водах Черного моря около Крыма.

Так, председатель комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что часть памятников находится на «оккупированных территориях».

Читайте ранее в этом сюжете: Украина бесится от того, как интенсивно развивается российский Крым