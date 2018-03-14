МИД РФ назвал цели США в Афганистане

Москва, , 11:41 — REGNUM Соединённые Штаты Америки сохраняют своё присутствие в Афганистане по ряду причин. Прежде всего, в Средней Азии Вашингтон преследует дестабилизационные цели. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Читайте также: Власть в Афганистане выскользает из рук США

Кабулов считает, что США находится в Афганистане для того, чтобы оказывать влияние на соседние государства, в числе которых Россия, Иран и Китай.

«Отчетливо прослеживается стремление США достигнуть дестабилизации в Средней Азии с её переносом в Российскую Федерацию с тем, чтобы впоследствии преподнести себя в качестве единственного защитника от потенциальных и возникающих угроз в регионе», — сказал с интервью РИА «Новости» Кабулов.

Ранее по теме: Военные США решают, какие рода войск отправить в Афганистан

СМИ: США выведут частично войска из Ирака в Афганистан

Кроме того, США активно навязывают официальному Кабулу отказ от российской техники и вооружения с её заменой на американскую. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это может заметно понизить боеспособность Вооруженных сил Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Пентагона Джеймс Мэттис заявлял, что его ведомство не планирует отправлять дополнительный воинский контингент в Афганистан. Тем не менее он указал, что ротация войск осуществляться будет.

В начале февраля вооруженные силы США начали частичный вывод военнослужащих и техники из Ирака в Афганистан в связи с поражением террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За несколько дней базу покинули десятки американских военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: American Conservative: Нахождение США в Афганистане основано на мифе