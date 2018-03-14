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Володин: Совещание спикеров парламентов стран Евразии может пройти в Турции

Политика

Ориентировочно в сентябре

Волгоград, 14 марта 2018, 11:28 — REGNUM  Третье совещание спикеров парламентов стран Евразии может пройти в начале сентября в Турции, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Во вторник в Госдуме я встречался с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Обсуждали большой круг вопросов, в том числе ситуацию в ПАСЕ, председателем которой он являлся (в 2010—2011 гг.), а также возможное проведение в этом году в Турции совещания спикеров стран Евразии», — сказал журналистам Володин.

Совещание спикеров парламентов стран Евразии планируется провести в начале сентября, место проведения будет определено в ходе дальнейшего согласования, добавил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совещания спикеров парламентов проходили в Москве и Сеуле.

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