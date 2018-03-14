В 2017 году товарооборот между Россией и Францией вырос на 16,5%

Париж, , 11:22 — REGNUM Несмотря на применяемые антироссийские санкции в 2017 году был зафиксирован 16,5-процентный рост товарооборота между Россией и Францией, сообщил 14 марта посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«В прошлом году ситуация изменилась к лучшему по сравнению с 2016 годом: товарооборот вырос на 16,5% по данным на начало этого года и составил 15,5 миллиарда долларов», — цитирует Мешкова РИА Новости.

По его словам, сотрудничество между двумя странами никогда не прерывалось, однако принимаемые в ЕС санкции в отношении России оказывают негативное влияние на торговые отношения государств.

«Это еще не те объемы, которые должны быть в российско-французских экономических отношениях <…> Я уверен, что потенциал обеих стран значительно выше», — пояснил Мешков.

Он добавил, что объем прямых инвестиций из Франции в российскую экономику также растет и достиг почти $14 млрд. Дипломат связывает такие показатели с работой в России свыше 500 компаний, в которых участвует французский капитал, а также работой порядка 40 российских компаний во Франции. В период кризиса ни одна из этих компаний не прекратила работу, хотя некоторые перспективные проекты оказались нереализованными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что власти Франции создают откровенно враждебную атмосферу вокруг представителей российских СМИ. Так, представители администрации президента Франции не пустили корреспондента агентства «Россия сегодня» на открытое протокольное мероприятие, в котором принимал участие посол Алексей Мешков.

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