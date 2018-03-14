Оптимизация по-нижегородски: чиновников стало больше и их зарплаты выросли

Нижний Новгород, , 11:20 — REGNUM В Нижегородской области подвели зарплатные итоги государственных и муниципальных служащих за январь-декабрь 2017 года. Оказалось, что среднемесячная зарплата в региональных органах власти относительно 2016 года выросла на 9,7%, у муниципальных служащих — на 8,8%, а вот в представительствах федеральных органов в регионе она осталась на прежнем уровне. При этом с учётом всех сегментов органов власти средняя зарплата чиновников Нижегородской области в 2017 году выросла на 3,1%, до 41 731 рубля при средней по экономике региона 30 598 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

В федеральных государственных органах средняя зарплата составила 37 658 рублей, в региональных органах власти — 52 434 рублей, а муниципальные служащие зарабатывали 38 346 рублей. При этом отличались доходы чиновников и в зависимости от того, в каких именно органах власти они трудились. Так, зарплаты в законодательном сегменте варьировались от 46 861 рубля в муниципалитетах до 63 637 рублей в региональном секторе. В исполнительной власти зарплаты служащих распределились следующим образом: 38 104 рубля в муниципалитетах (прирост относительно 2016 года — 9,1%), 55 068 рублей у региональных (рост на 9,2%) и 36 978 рублей у федеральных при росте на 0,3%.

Судебная власть и сотрудники прокуратуры, являющиеся госслужащими, зарабатывали 29 967 рублей при федеральном подчинении, что составляет 99,7% к уровню зарплаты 2016 года, и 34 484 рубля при областном подчинении — рост относительно 2016 года составил 15,8%.

По данным Нижегородстата, численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих в регионе, составила 14 897 человек, что больше итогов 2016 года на 3,3%, но при этом укомплектованность была только 93%. Больше всех чиновников трудилось в органах исполнительной власти — 12 130 человек (укомплектованность — 90,6%). Ещё 2390 человек — это сотрудники судебной власти и прокуратуры (укомплектованность — 97%), а 138 — законодательной власти при укомплектованности 93,2%.

Из общего числа должностей госслужбы в федеральных государственных органах в регионе трудились 10 847 человек, из которых 8932 в исполнительной власти, а остальные в судах и прокуратуре, в государственных органах субъектов РФ — 4050 человек при 3198 работающих в исполнительных органах. Замещали должности муниципальной службы 7790 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин анонсировал планы по изменению подхода к государственному управлению. В частности, он рассказал о предстоящем создании кадрового резерва для региональных и муниципальных чиновников, а также усилении вертикали власти. Обещал глава области в 2018 году также утвердить новую структуру правительства региона и провести ведомственную оптимизацию.