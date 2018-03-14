Роскомнадзор: контроль за каналами связи избиркомов будет круглосуточным

Москва, , 11:20 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обеспечит контроль каналов связи на всех избирательных участках по выборам президента России, сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство будет осуществлять круглосуточный контроль с 16 по 20 марта.

Контролироваться будут каналы связи, используемые для оказания услуг избирательным комиссиям всех уровней, функционирования ГАС «Выборы».

Также особое внимание будет уделено видеотрансляции процедур голосования и подсчета голосов избирателей.

Для обеспечения избиркомов услугами связи Роскомнадзором организовано и осуществляется взаимодействие с региональными и местными органами власти и операторами связи.

В ведомстве отметили, что в период подготовки к выборам-2018 в регионах России были проведены тренировки по отработке действий специалистов в условиях нештатных ситуаций.

В частности, отрабатывались действия в случае пропадания электропитания, отключения телефонной связи и каналов передачи данных ГАС «Выборы», атак на портал видеотрансляции, на телефонные номера избирательных комиссий и другие нештатные ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК, более 4,2 млн жителей России подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации.

1,55 млн граждан РФ сменили участок для голосования через портал госуслуг.

Напомним, услуга подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения для того, чтобы принять участие в выборах на другом удобном избирательном участке, введена впервые в истории России.

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