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Глава Филиппин объявил о выходе страны из Международного уголовного суда

Политика

Ранее Международный уголовный суд начал расследование в отношении президента Родриго Дутерте

Манила, 14 марта 2018, 11:17 — REGNUM  Власти Филиппин отозвали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом, как передает издание Inquirer, говорится в заявлении президента страны Родриго Дутерте.

«Я, как президент страны, объявляю, что Филиппины немедленно отзывают свою ратификацию Римского статута», — сказал Дутерте.

Напомним, ранее Международный уголовный суд начал расследование в отношении президента Родриго Дутерте. По информации правозащитных организаций, за несколько лет война с наркотиками под руководством Дутерте унесла жизни не менее 4 тыс. человек.

Это и привело к обвинениям президента Филиппин во «внесудебных казнях» со стороны представителей ООН и МУС.

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Внешняя политика Филиппин

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