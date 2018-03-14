Глава Филиппин объявил о выходе страны из Международного уголовного суда

Манила, 14 марта 2018, 11:17 — REGNUM Власти Филиппин отозвали ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом, как передает издание Inquirer, говорится в заявлении президента страны Родриго Дутерте.
«Я, как президент страны, объявляю, что Филиппины немедленно отзывают свою ратификацию Римского статута», — сказал Дутерте.
Напомним, ранее Международный уголовный суд начал расследование в отношении президента Родриго Дутерте. По информации правозащитных организаций, за несколько лет война с наркотиками под руководством Дутерте унесла жизни не менее 4 тыс. человек.
Это и привело к обвинениям президента Филиппин во «внесудебных казнях» со стороны представителей ООН и МУС.
Читайте также: Дутерте заявил о готовности покинуть пост президента Филиппин досрочно
А также: «Вперед, расстреляйте меня» — Дутерте прокомментировал расследование МУС