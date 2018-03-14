Ультиматумом Москву не напугать — постпред при ЕС о деле Скрипаля

Брюссель, , 11:16 — REGNUM Москва не боится ультиматумов Лондона в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в интервью каналу Euronews заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

По его словам, британская сторона должна была передать России информацию о расследовании отравления, включая образцы яда, согласно положениям международной конвенции по запрещению химического оружия. Этого сделано не было, следовательно, Великобритания «находится в состоянии нарушения» конвенции.

Москва при корректном поведении Лондона ответила бы на подозрения в течение 10 дней. Однако британская сторона предпочла язык ультиматумов.

«Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает», — подчеркнул Чижов и добавил, что Москва «ничего не боится».

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были найдены без сознания бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор остаются в больнице в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за инцидент со Скрипалем «с высокой вероятностью» несет Россия. Мэй потребовала от Москвы в течение 24 часов дать объяснения. В противном случае отравление будет рассматриваться как «неправомерное использование силы» против Британии со стороны России.

В посольстве России в Великобритании заявили, что не намерены отвечать на ультиматум Мэй до тех пор, пока не получат образцы химического вещества, которым был отравлен Скрипаль. Обозначенный Мэй срок истек в полночь 14 марта по лондонскому времени (в 3:00 мск).

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