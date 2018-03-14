Среда, 14 Марта 2018 года
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В американском Глендейле одна из улиц переименована в проспект Арцаха

Политика

В Глендейле появится улица Арцаха

В американском Глендейле одна из улиц переименована в проспект Арцаха
Иллюстрация:  google.com/maps
Глендейл

Глендейл, США, 14 марта 2018, 11:14 — REGNUM  Городской совет американского города Глендейла единогласно проголосовал за переименование одной из улиц города в проспект Арцаха.

Как сообщается на странице Facebook офиса Ай Дата США (ANCA), соответствующее решение было принято по итогам голосования городского совета.

Отмечается, что решение было принято единогласно. Проспект Мэриленд, который расположен между улицами Вильсона и Гарварда будет переименован в честь Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

Напомним, что делегация, возглавляемая президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном, 12 марта прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенных Штатов Америки, город Вашингтон. Азербайджан направил ноту протеста в связи с визитом президента Нагорного Карабаха в США.

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Нагорно-карабахский конфликт

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