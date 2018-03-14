Экс-канцлер Германии произнес речь против Дональда Трампа в Вене

Вена, , 11:17 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал отношения между Евросоюзом и США «экономической войной», выступая в зале австрийского парламента 13 марта, сообщает газета Kurier.

Герхард Шредер приехал в Вену по приглашению председателя Национального собрания Вольфганга Соботки и своего австрийского коллеги Вольфганга Шюсселя. В зале парламента во дворце Хофбург он прочел лекцию «America first: вызовы и возможности для Европы».

В своем выступлении Шредер нарисовал портрет президента США Дональда Трапма и призвал Европу дистанцироваться от него, даже если она надеется, что «глобальные обстоятельства заставят Трампа вернуться в международные структуры». Трамп отмел те ценности, которые некогда объединяли США и Европу.

То, что сейчас происходит между этими полюсами, бывший канцлер назвал «экономической войной». По его убеждению, ответом на нее должен стать сильный Евросоюз во главе с Францией и Германией. Он призвал выработать общую европейскую повестку и быть ближе к людям. Шредер раскритиковал европейскую политику безопасности и меры по защите границ.

«Человечность не измеряется открытостью границ. Она измеряется гуманитарной помощью».

Герхард Шредер считает, что Евросоюз должен «сменить тон» в отношениях с Россией и Турцией. Решения этих стран «могут быть трудными и мало кого радуют», но без них невозможно обеспечить стабильность на Кавказе, Ближнем Востоке и в Северной Африке. Он упомянул о необходимости в будущем создания ассоциации ЕС с Россией. Если этого не сделать, Москва и Анкара могут повернуться к Востоку.

Шредер приветствовал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о необходимости поэтапного снятия санкций против России.

Герхард Шредер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 годы. Во время его правления Германии удалось установить взаимовыгодные отношения с Россией, поэтому международная пресса окрестила канцлера «другом Путина». В сентябре 2017 года он стал председателем правления совета директоров ПАО «НК «Роснефть».