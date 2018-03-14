Депутаты Петербурга призвали горожан проголосовать 18 марта

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга призвали горожан прийти на выборы президента в воскресенье, 18 марта, и проголосовать «за согласие и стабильность, за уверенность в завтрашнем дне». Такое постановление приняли в среду, 14 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

За документ проголосовали 49 депутатов, лишь один высказался против. Под постановлением стоят подписи руководителей всех фракций Заксобрания: Александра Тетердинко («Единая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Алексея Ковалева («Справедливая Россия»), Оксаны Дмитриевой («Партия роста»), Ольги Ходуновой (КПРФ), Бориса Вишневского («Яблоко»).

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который редко выступает с трибуны, взял слово и заявил, что ответственность за судьбу страны лежит не только на верховном главнокомандующем, то есть президенте, но и на каждом из жителей.

«Россия рождена для того, чтобы быть сверхдержавой с великим лидером», — подчеркнул Макаров, повторив свою сентенцию о том, что необходимо хорошо подумать, кому из кандидатов в президенты можно доверить «ядерный чемоданчик».

«Участие в голосовании — гражданский долг каждого из нас, проявление уважения к своей стране, забота о будущем Родины», — говорится в принятом документе.

Депутаты напоминают избирателям, что именно от их выбора зависит, сможет ли Россия не допустить «великих потрясений, совершить решительный скачок в развитии».

«И только вам решать, кто словом и делом заслужил право стать главой нашего государства. В интересах каждого гражданина прийти и проголосовать за того кандидата, которого он считает наиболее достойным. Петербуржцев всегда отличала ответственная, взвешенная гражданская позиция», — заявляют петербургские парламентарии.

По их мнению, жители Петербурга «должны сделать все, чтобы выборы президента России прошли максимально открыто» и в полном соответствии с законом.

Добавим, что 13 марта губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказал уверенность, что «большинство петербуржцев, имеющих право голоса, придут на избирательные участки».

«Нам не позволят остаться дома присущие каждому из нас глубокий патриотизм, повышенная ответственность и обостренное чувство справедливости», — заявил градоначальник в своем обращении к горожанам. Полтавченко отметил, что «будущее России, будущее Петербурга, все наши задачи, планы и достижения зависят от того, кто встанет у руля государства».

Губернатор также призвал горожан вспомнить, каким Петербург был в конце 1990-х годов и сравнить с тем, каким город стал сейчас.

«Каждый настоящий петербуржец, каждый, кто считает родным лучший город земли, 18 марта примет участие в выборах Президента России — главных выборах нашей великой страны», — подытожил Полтавченко.