Экс-телеведущий Метеоролог баллотируется в конгресс США

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM В палату представителей конгресса США баллотируется Дрю Андерсон Метеоролог — бывший ведущий прогноза погоды на телевидении. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Экс-телеведущий, которому 29 лет, проводит избирательную кампанию под лозунгом «Изменим климат в Вашингтоне». Его соперник — действующий конгрессмен от 16-го избирательного округа Пенсильвании Ллойд Смакер, занимавший пост сенатора в 2009—2016 годах.

«Нам нужно больше настоящих людей в Вашингтоне», — заявляет Метеоролог.

На 15 мая намечены республиканские праймериз, на которых сразятся Метеоролог и Смакер. Их соперником станет слесарь Билл Нефф.

Тот, кто победит на выборах, получит право представлять в нижней палате конгресса интересы жителей 11-го избирательного округа штата Пенсильвания. Новый округ был создан в феврале 2018 года в соответствии с решением Верховного суда США.

Метеоролог, взявший новую фамилию в 2017 году, уволился с телевидения в конце февраля. На местном телеканале от проработал три года. Он также работал в телекомпаниях Fox News и NBC и был преподавателем естествознания в учебных заведениях Пенсильвании.

Ему предстоит до 20 марта заручиться поддержкой 1 тыс. избирателей. В том, что подписи удастся собрать, экс-телеведущий не сомневается.

Претендент на кресло в нижней палате парламента пояснил, что хочет заниматься вопросами образования, малого бизнеса, сельского хозяйства и науки. Метеоролог не стал создавать избирательный фонд, хотя его конкурент Смакер только за 2017 год собрал $700 тыс.

Соперником победителя республиканских праймериз станет, вероятнее всего, демократ Джес Кинг — глава одной из местных общественных организаций. Кроме нее, никто из демократов не изъявил желания баллотироваться в конгресс от нового избирательного округа штата, большая часть жителей которого — республиканцы.