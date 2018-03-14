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Очередной рекорд: Турция «нейтрализовала» 3 тыс. 444 курда в Африне

Политика

Турецкие СМИ регулярно публикуют данные о своих успехах в сирийском Африне

Анкара, 14 марта 2018, 10:32 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 3 тыс. 444 человека во время операции «Оливковая ветвь» на северо-западе сирийского Африна, сообщает 13 марта Anadolu.

Власти Турции часто используют термин «нейтрализован» в отношении не только тех лиц, которые были физически уничтожены, но также и в отношении тех, кто сдался в плен добровольно или был захвачен.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции совершили акт агрессии по отношению к Отрядам народной самообороны, состоящих преимущественно из курдов, проживающих на территории Сирии.

Официальной причиной нападения было обеспечение безопасности и стабильности на сирийско-турецкой границе.

Акция последовала после того, как США заявили о своем желании создать из Отрядов народной самообороны приграничную армию, что стало поводом для резкой реакции со стороны Анкары.

Турция считает Отряды народной самообороны, а также сотрудничающую с ними Рабочую партию Курдистана террористическими организациями, деятельность которых на территории страны запрещена.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

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