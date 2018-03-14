Ярославцам накануне выборов паспорта будут менять ударными темпами

Ярославль, , 10:31 — REGNUM В Ярославской области в день выборов президента и за два дня до него прием граждан по вопросам выдачи и замены паспортов в региональном УМВД будет идти в режиме 11-часового рабочего дня. Обычно подразделения по вопросам миграции работают в среднем около 4 часов день. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

16, 17 и 18 марта марта прием граждан по вопросам выдачи и замены паспорта будет вестись 8.00 до 20.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

«Да, мы будем работать одиннадцать часов, чтобы как можно больше граждан смогли реализовать свое избирательное право. Люди смогут не только обменять паспорта, но и получить удостоверение в случае утери основного документа. По удостоверениям тоже можно проголосовать. За 2017 год у нас было зафиксировано 4623 утерянных паспорта», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции УМВД России по Ярославской области Светлана Гусева.

Для увеличения явки в Ярославской области 18 марта будут проходить различные акции с призами, ярмарки, в буфетах будут продавать недорогую выпечку, а общественный транспорт и вовсе будет ходить бесплатно.

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