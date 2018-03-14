Сенат Бразилии одобрил проект закона об увеличении сроков за феминицид

Бразилиа, , 10:26 — REGNUM 13 марта Сенат Бразилии одобрил законопроект, увеличивающий уголовное наказания в ряде случаев убийства женщин, сообщает новостной портал R7.

Проект закона предполагает увеличение срока тюремного заключения за убийство женщин с ограниченными возможностями или с психическими заболеваниями, которые делают жертву беззащитной перед преступником.

Кроме того, автор законопроекта сенатор Линкольн Портела предложил увеличить наказание в случае, если убийство совершается в виртуальном присутствии ближайших родственников жертвы — детей, внуков или родителей. Например, если преступление транслируется с помощью веб камеры в Интернет.

Уголовное законодательство Бразилии уже приняло увеличение сроков за убийства женщин в возрасте старше 60 и младше 14 лет; в случаях беременности жертвы или с момента родов в течение трех месяцев; в физическом присутствии родственников — детей или родителей. Эти отягчающие обстоятельства увеличивают срок заключения на число лет в размере от трети до половины срока за убийство. Убийство женщин карается тюрьмой сроком от 12 до 30 лет.

Сенат также единодушно и без предварительного обсуждения принял план по борьбе с убийствами молодежи. Он предполагает принятие мер, которые в течение десяти лет должны снизить показатели смертности от насилия среди молодежи, в первую очередь — среди чернокожих подростков. Именно они чаще всего становятся жертвами убийц в бедных районах Бразилии.

После одобрения Сенатом законопроекты отправляются в Палату представителей. Последний шаг для превращения в закон и вступления в силу — подписание президентом страны.