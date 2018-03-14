Постпред РФ В Евросоюзе Чижов не ждет «мягкости» от Помпео

Брюссель, , 10:08 — REGNUM Ожидать «мягкости» в отношении России от нового главы Госдепартамента США Майка Помпео не стоит, считает постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews. По мнению Чижова, предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон потерял свое место не из-за дела об отравлении якобы Россией в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.«Я все-таки убежден, что он потерял место госсекретаря не из-за этого эпизода — это первое, а второе, у меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его приемника», — сказал Чижов.Напомним, днем ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США. Глава Белого дома объяснил отставку Тиллерсона «разногласиями в образе мышления».

Новым главой Госдепа стал бывший шеф ЦРУ Майк Помпео. В апреле комитет по иностранным делам Сената Конгресса США проведет слушания по его официальному назначению.

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Тиллерсон после заявления об отставке призвал свою команду обеспечить плавный переходный период. Говоря о России, Тиллерсон напомнил, что курс на изоляцию Москвы не отвечает ничьим интересам.