Турция надеется на развитие здоровых отношений с США после ухода Тиллерсона

Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил надежду на то, что замена Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США станет залогом улучшения отношений между странами, сообщает 14 марта Anadolu.

«Позиция Турции ясна. Для нас не так важно, что будет думать о Турции новый госсекретарь», — подчеркнул Йылдырым, имея виду, что отношения между державами не сильно зависят от отдельных лиц.

«Я надеюсь, что после этого у нас будут развиваться здоровые отношения», — добавил премьер-министр.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, которого на данном посту сменит теперь уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

Причиной подобного решения стали многочисленные разногласия главы Белого дома и главы внешнеполитического ведомства.

Тиллерсон был оппонентом Трампа по таким ключевым вопросам внешней политики как ядерная сделка с Ираном, ядерная программа КНДР, выход из Парижского соглашения по климату, а также признание Иерусалима столицей Израиля.

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