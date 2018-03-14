Отставка Тиллерсона: Турция надеется на улучшение отношений с США

Анкара, , 09:51 — REGNUM Официальная Анкара не собирается оценивать решения президента США Дональда Трампа о кадровых перестановках, однако рассчитывает, что в результате отношения между Турцией и США могут улучшиться. Об этом в эфире турецкого телеканала NTV заявил премьер-министр правительства Турции Бинали Йылдырым.

По его словам, турецко-американские отношения не связаны с какими-то конкретными политическими деятелями.

«Решение об освобождении от должности Рекса Тиллерсона принято президентом США, является внутренним делом Америки и не нуждается в нашей оценке», — заявил Йылдырым.

Премьер-министр правительства Турции также подчеркнул, что Анкара всё же надеется на оздоровление сферы двухсторонних отношений между правительствами двух стран после принятых Трампом кадровых решений.

Напомним, 13 марта Дональд Трамп заменил Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США кандидатурой экс-главы ЦРУ Майкла Помпео. Сделал это американский лидер в свойственной ему манере — при помощи аккаунта в Twitter.

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Позднее Рекс Тиллерсон заявил, что официально перестанет числиться главой Госдепа США с 31 марта 2018 года. По его словам, временно исполнять его обязанности будет заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

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