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Клинтон: я проиграла выборы из-за белых

Политика

Бывший госсекретарь считает, что белые люди плохо себя чувствуют находясь рядом друг с другом

Клинтон: я проиграла выборы из-за белых
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хиллари Клинтон

Вашингтон, 14 марта 2018, 09:46 — REGNUM  Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон во время своего визита в Индию заявила, что проиграла президентские выборы из-за белых мужчин и женщин, сообщает 14 марта Fox News.

Белые женщины, по мнению Клинтон, виноваты в том, что они не могут выдержать давления со стороны своих белых мужей, которые принуждали их голосовать за Дональда Трампа.

«Мы плохо себя чувствуем рядом с белыми мужчинами и мы плохо себя чувствуем с белыми женами», — подчеркнула Клинтон.

«Частью этого является тот факт, что белые идентифицируют себя с Республиканской партией», — добавила Клинтон.

Бывший госсекретарь сделала из этого следующий вывод: если твой муж, твой сын или твой начальник голосуют за республиканцев, то ты испытываешь серьезное давление и подчиняешься их диктату.

Напомним, основным электоратом Республиканской партии США являются консервативно настроены жители страны, как правило это белые люди среднего и старшего возрастов. Демократов же поддерживают различные меньшинства, в частности чернокожие, гомосексуалисты, мигранты.

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