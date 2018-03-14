«Рекс, ешь салат»: Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший «Цезарь»

Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время встречи в КНР заставлял занимавшего на тот момент пост госсекретаря Рекса Тиллерсона съесть завядший салат, чтобы не обидеть китайскую делегацию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инцидент произошел в ноябре 2017 года на приеме в парламенте Китая во время тура главы Белого дома и госсекретаря США по странам Азии. Трамп начал переживать, что несъеденный салат «Цезарь» обидит принимающую сторону, поэтому он попросил Тиллерсона побыстрее начать есть.

«Рекс, ешь салат», — цитирует издание слова Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Свое решение глава Белого дома объяснил «расхождением позиций» и сообщил, что давно обсуждал с ним увольнение.

В свою очередь, ЦРУ должна будет возглавить Джина Хаспел, которая станет первой женщиной на данном посту. Обе кандидатуры ещё должен будет утвердить Сенат США.

Читайте также: После ухода Рекса Тиллерсона отношения между США и РФ ухудшатся — прогноз