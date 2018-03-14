Дональд Трамп проверил строительство стены на границе с Мексикой

Сан-Диего, США, , 09:30 — REGNUM 13 марта президент США Дональд Трамп лично проверил прототипы стены, установленные в Калифорнии на границе с Мексикой, сообщает газета ABC.

Эта поездка в Калифорнию стало первой для Трампа за время его президентства. Этот штат подвергается жесткой критике со стороны Белого Дома, в первую очередь в отношении миграционной политики.

В начале марта федеральное правительство предъявило жалобу на несколько калифорнийских законов, которые обеспечивают «прибежищные» территории для мигрантов, доступ к которым со стороны федеральных миграционных органов затруднен. 13 марта Трамп опубликовал в Twitter заявление, в котором назвал политику штата «незаконной и представляющей угрозу для безопасности всей нации».

Президент США посетил границу с Мексикой в Сан-Диего, где проверил установку прототипов будущей стены, которая по задумке должна остановить поток мигрантов в США. Трамп позировал на фоне стены для фотографов и пообщался с сотрудниками пограничной службы.

Визит на границу вызвал большое внимание со стороны Мексики, которая уязвлена политикой Вашингтона. 12−13 марта в Сан-Диего прошли демонстрации протеста против строительства стены и визита Трампа. Правительство Мексики оскорблено заявлением президента США о том, что мексиканская сторона должна оплатить строительство пограничных заграждений в размере $20 млн. В январе 2018 года МИД Мексики выпустил заявление, в котором говорится, что страна не намерена оплачивать эту постройку из принципа «национальной гордости».