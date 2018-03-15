Выборы президента на Ямале: когда явка стремительно выросла

Салехард, , 08:48 — REGNUM На Ямале явка на выборы президента России в период с 2000 по 2012 год значительно возросла. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

26 марта 2000 года явка составила 68,84%. Владимир Путин набрал 58.97% голосов избирателей.

На выборах 14 марта 2004 года явка составила 80,87%. Владимир Путин получил 84,50% голосов избирателей.

2 марта 2008 года явка достигла 91,96%. Дмитрий Медведев получил поддержку 83,86% жителей региона.

4 марта 2012 года явка составила 93,35%. Владимир Путин набрал 84,58%.

Какая же явка будет 18 марта 2018 года? Досрочное голосование показывает, что люди голосуют достаточно активно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной избирательной комиссии, к 14 марта досрочно свои голоса отдали 20 204 избирателя. Это 57% от запланированного числа запланированных. Наиболее успешно с учетом сложившихся погодных условий голосование идёт в Ямальском, Надымском и Приуральском районах. Там свои голоса отдали соответственно 72%, 70,14% и 62%. А в Шурышкарском районе, где досрочное голосование закончили уже 28 февраля, было охвачено 99% избирателей от плана.

Побьёт ли Ямал 18 марта собственный рекорд по явке? Покажет время.