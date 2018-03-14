Первый зампред Сената возглавит наблюдателей от Узбекистана на выборах в РФ

Ташкент, , 09:13 — REGNUM Делегацию наблюдателей из Узбекистана на выборах президента РФ 18 марта возглавит первый вице-спикер сената Олий Мажлиса республики Садык Сафаев, сообщает пресс-служба МИД страны.

В состав делегации войдут члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса. Также наблюдателями будут заместители хокимов [глав] Джизакской и Ташкентской областей.

Представители республики и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов примут участие в выборах в составах миссий наблюдателей от СНГ и ШОС.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На выборах зарегистрировано восемь кандидатов.

По данным ЦИК, по месту пребывания, а не регистрации в 2018 году проголосуют более 4,2 млн жителей России. Они подали соответствующие заявления.

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12 марта завершился прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг.