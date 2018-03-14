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Рогозин: Заявлениями о космическом оружии США «открывают ящик Пандоры»

Политика

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону в обозримом будущем может потребоваться новый вид вооруженных сил – космические войска

Москва, 14 марта 2018, 09:08 — REGNUM  Своими заявлениями о возможности размещения оружия в космосе США открывают «ящик Пандоры», написал 14 марта вице-премьер России Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры», — написал Рогозин.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону в обозримом будущем может потребоваться новый вид вооруженных сил — космические войска.

Глава белого дома отметил, что его новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут «осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде».

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Космические программы иностранных государств

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