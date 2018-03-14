На выборах-2018 досрочно проголосовали 80% военнослужащих ТОФ

Москва, , 08:57 — REGNUM Военнослужащие Тихоокеанского флота РФ, несущие службу в отдалённых труднодоступных районах, уже проголосовали на выборах президента России. Уже досрочно проголосовали 80% военнослужащих ТОФ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным на 14 марта, свои голоса за кандидатов на пост президента РФ уже отдали военнослужащие ТОФ на острове Врангеля, островах Курильской гряды, Сахалине и в самых отдаленных районах Камчатки.

Кроме того, представители теризбиркомов на вертолётах и автотранспортом повышенной проходимости посетили труднодоступные места прохождения службы тихоокеанцев.

Также они побывали на дальних маяках и подразделениях районов наблюдения ТОФ, на Чукотке и в Магаданской области.

Досрочное голосование в частях войск и сил ТОФ стартовало 25 февраля.

В военном ведомстве уточнили, что учитывая большие расстояния между районами, где несут службу военнослужащие Тихоокеанского флота РФ, продлится до 17 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, досрочно на выборах президента России проголосовали около 4 тысяч военнослужащих и гражданских.

Досрочно сделали свой выбор военнослужащие Вооруженных сил РФ, которые находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках и на островах.

Результаты досрочного голосования пока не озвучиваются. По закону результаты озвучивать нельзя до момента подсчета голосов в день основного голосования.

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