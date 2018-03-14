Ракетный катер уничтожил мину в Японском море

Владивосток, , 08:49 — REGNUM В морских полигонах залива Петра Великого в Японском море рвались снаряды. По морским и воздушным целям бил ракетный катер Тихоокеанского флота «Р-14» (ТОФ). Как сообщили иа в пресс-службе Минобороны РФ, артиллерийская стрельба проводилась в соответствии с планом боевой подготовки.

Читайте также: Корабли Тихоокеанского флота провели учения по отражению авиаударов

Сначала катер в обеспечении морского буксира МБ-92 выполнил серию артиллерийских стрельб по надводному кораблю условного противника, который имитировал морской буксируемый щит.

Затем экипаж потренировался в организации противовоздушной обороны одиночного корабля на переходе морем. Катер провёл три артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням.

Читайте также: Началась активная фаза учений «Морское взаимодействие — 2017»

«Тактический фон для действия моряков создали противолодочные самолёты Ил-38Н морской авиации флота», — добавили в ведомстве.

Также огнём малокалиберной артиллерии комендоры «Р-14» уничтожили морскую плавающую мину.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский корвет «Совершенный» сбил крылатую ракету