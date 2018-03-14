Тиллерсон назвал политику в отношении КНДР своим главным достижением

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Известие об увольнении с должности государственного секретаря застало Рекса Тиллерсона на второй день его шестидневной рабочей поездки по Африке, сообщает Spiegel. Он вернулся в Вашингтон, где произнес прощальную речь.

13 марта он передал свой кабинет заместителю Джону Салливану и сообщил, что до конца марта будет работать со своим преемником Майком Помпео. После этого Тиллерсон покинет Белый дом.

«Я возвращаюсь к частной жизни», — сказал он. Слушатели отмечают, что в этот момент голос уволенного чиновника дрожал.

Тиллерсон подвел итоги своей 14-месячной работы. Одним из своих важнейших достижений он назвал политику в отношении Северной Кореи. По его словам, жесткая позиция США принесла больше успеха, чем ожидали в начале. Тиллерсон также отметил в качестве достижения прекращение огня в Сирии.

По его мнению, умение достичь компромисса очень важно. «Усиление США начинается с дипломатии». Тиллерсон также добавил, что без союзников и партнеров ничего нельзя достичь и призвал Америку поддерживать диалог с Россией и Китаем.

Рекс Тиллерсон поблагодарил всех своих сотрудников и налогоплательщиков, но не упомянул президента США.

Дональд Трамп сообщил свое решение об увольнении сначала прессе и подписчикам в Twitter. Самому Тиллерсону он позвонил с борта своего самолета в полдень 13 марта, когда тот уже получил известие от своих сотрудников.

Эксперты сочли прерывание рабочей поездки в Африку демонстрацией презрения Белого дома к черному континенту. Рекс Тиллерсон приехал туда, чтобы исправить отношения между рядом африканских стран и США, которые ухудшились после броской фразы Трампа. Он назвал африканские государства «shithole countries», что повлекло возмущение. Тиллерсон успел провести переговоры с президентом Чада Идрисом Деби.

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