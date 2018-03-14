«Это очень серьезно»: политолог о готовности России ответить на удар США

Москва, , 08:31 — REGNUM Предупреждение Генерального штаба ВС РФ об ответе на возможный ракетный удар США по столице Сирии Дамаску является беспрецедентным и очень серьезным, заявил политолог Евгений Сатановский в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Заявление о том, что в случае удара, говоря на простом русском языке, будет грустно — это вещь беспрецедентная», — заявил Сатановский.

По его словам, генералитет ВС РФ, в отличие «от многих говорящих американцев», действует в рамках предписаний по службе, но не очень дает интервью «кому ни попадя».

«И если такое сказано, то это очень серьезно», — отметил политолог.

Он добавил, что ракетный удар США по Дамаску выгоден только боевикам, ведущим борьбу с правительственной армией президента Сирии Башара Асада. При этом терпение у отечественных военных большое, но не беспредельное, подчеркнул Сатановский.

«Они терпят-терпят, а потом могут немножко врезать. А если там, куда они врежут, в составе «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окажется почему-то большое количество западных инструкторов — никто не помнит, чем закончились войны в Корее и Вьетнаме?» — задается вопросом политолог, добавив, что ситуация движется в эту сторону.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что США планируют нанести массированный удар по правительственным кварталам Дамаска, а в случае угрозы российским военным Москва предпримет ответные меры.

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Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к очередному ракетному удару по Сирии, если не удастся добиться прекращения огня в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.

Отметим, что в Восточной Гуте продолжается операция по освобождению города от отрядов террористических группировок. Боевики любыми способами пресекают попытки мирных жителей выйти по гуманитарным коридорам в безопасную зону, удерживая их в качестве «живого щита».

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