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Довыборы в Госсовет Чувашии и парламент Чебоксар пройдут в один день

Политика

Довыборы пройдут 3 июня

Чебоксары, 14 марта 2018, 08:14 — REGNUM  В столице Чувашии назначены дополнительные выборы в городское собрание депутатов состоятся 3 июня. Соответствующее решение было принято парламентариями единогласно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

На внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов был вынесен вопрос о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №3. Мандат стал вакантным в августе 2017 года: депутатские полномочия досрочно сложил единоросс Олег Ялугин.

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«Единогласным решением депутатов день выборов назначен на 3 июня 2018 года», — говорят в аппарате ЧГСД.

Напомним, дополнительные выборы должны быть проведены не позднее чем через один год со дня прекращения полномочий депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Чувашии принял постановление о назначении дополнительных выборов депутата Государственного совета Чувашии по Ядринскому одномандатному округу на 3 июня. Напомним, в июне 2017 года досрочно прекратил полномочия депутата единоросс Николай Малов, который работал в чувашском парламенте вице-спикером. Он перешёл в Госдуму, сменив досрочно сложившего полномочия Марата Сафина.

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