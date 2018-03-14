Уровень коррупции в России высокий, считают 57% граждан

Москва, , 08:06 — REGNUM 75% жителей России оценивают уровень коррупции в стране как высокий., 17% — как средний. Лишь 2%, счтитают, что в РФ низкий уровень коррупции. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

72% опрошенных полагают, что уровень коррупции в стране не меняется или растет. 37% респондентов считают, что в ближайшие годы удастся существенно снизить уровень коррупции, 45% уверены: сделать это не получится

42% граждан считают, что в России коррупция распространена шире, чем в Европе, 23% думают, что примерно так же. По мнению большинства опрошенных, «это результат безнаказанности, слабой борьбы с коррупцией, попустительства российских властей».

56% респондентов убеждены, что искоренить коррупцию в России в принципе невозможно, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных.

В начале 2018 года в Республике Дагестан по подозрению в коррупции были арестованы многие высокопоставленные чиновники (включая и.о. премьера республики). Об антикоррупционной кампании в Дагестане осведомлены 63% жителей России.

42% опрошенных полагают, что это первый шаг, за ним последуют аналогичные действия в других регионах страны. При этом 39% уверены: продолжения борьбы с коррупцией в регионах России не будет.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 25 февраля 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального антикоррупционного комитета, общая сумма взяток в России за 2017 года увеличилась почти в три раза по сравнению с годом ранее.

За 2017 год сумма взяток в России составила 6,7 млрд рублей, за 2016 год — 2,3 млрд рублей.

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