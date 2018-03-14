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Глава ФБУ о бойкоте этапа в Тюмени: «Решение принято на госуровне»

Политика

«Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России»

Киев, 14 марта 2018, 07:59 — REGNUM  Решение о бойкоте сборной Украины этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет 22−25 марта 2018 г. в Тюмени, принято на государственном уровне. Об этом сообщил глава Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов, — отметил глава Федерации биатлона Украины. — Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России».

При этом Брынзак отметил, что он лично пока не обсуждал это решение с самими спортсменами.

«Я лично не советовался, — говорит президент Федерации биатлона Украины. — (…) Пока не было у нас контакта».

Напомним, 13 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в соцсети Facebook написал, что Украина должна бойкотировать последний этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени.

По его словам, Россия — это государство, где допинг «стал одним из элементов национальной спортивной политики».

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