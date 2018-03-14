Среда, 14 Марта 2018 года
09:27:41 МСК

В Венесуэле арестован бывший министр внутренних дел и юстиции

Политика

Мигеля Родригеса Торреса наряду с девятью арестованными офицерами подозревают в подготовке государственного переворота

Каракас, 14 марта 2018, 08:02 — REGNUM  Вечером 13 марта силами национальной разведывательной службы был арестован бывший министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Мигель Родригес Торрес, сообщает испанская газета ABC.

Задержание произошло в отеле «Президент» в Каракасе во время форума, посвященного Международному женскому дню, в котором участвовал Торрес. Момент задержания попал на видео. Генерал Серрано Диас дель Себин вывел бывшего министра из отеля, сообщив, что получил приказ от правительства Венесуэлы.

С начала марта в стране прошла волна арестов военных. В течение прошлой недели были арестованы девять офицеров, которых власти подозревают в подготовке государственного переворота. Существует мнение политологов, что таким образом президент Николас Мадуро проводит чистку в высших кругах военных, чтобы создать команду из лично преданных ему людей.

Мигель Родригес Торрес был соратником Уго Чавеса на протяжении долгих лет. Он возглавлял министерство внутренних дел и юстиции в 2013—2014 годы. Венесуэльская оппозиция обвиняет Торреса в жестоком подавлении протестов в 2014 году, во время которых погибли 43 человека. По версии органов внутренних дел ответственность лежит на организаторах протестов, которые использовали студентов для провокаций и подрыва стабильности в стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить