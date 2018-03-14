В Венесуэле арестован бывший министр внутренних дел и юстиции

Каракас, , 08:02 — REGNUM Вечером 13 марта силами национальной разведывательной службы был арестован бывший министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Мигель Родригес Торрес, сообщает испанская газета ABC.

Задержание произошло в отеле «Президент» в Каракасе во время форума, посвященного Международному женскому дню, в котором участвовал Торрес. Момент задержания попал на видео. Генерал Серрано Диас дель Себин вывел бывшего министра из отеля, сообщив, что получил приказ от правительства Венесуэлы.

С начала марта в стране прошла волна арестов военных. В течение прошлой недели были арестованы девять офицеров, которых власти подозревают в подготовке государственного переворота. Существует мнение политологов, что таким образом президент Николас Мадуро проводит чистку в высших кругах военных, чтобы создать команду из лично преданных ему людей.

Мигель Родригес Торрес был соратником Уго Чавеса на протяжении долгих лет. Он возглавлял министерство внутренних дел и юстиции в 2013—2014 годы. Венесуэльская оппозиция обвиняет Торреса в жестоком подавлении протестов в 2014 году, во время которых погибли 43 человека. По версии органов внутренних дел ответственность лежит на организаторах протестов, которые использовали студентов для провокаций и подрыва стабильности в стране.