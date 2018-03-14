Сноуден заявил о рисках посещения стран ЕС новым директором ЦРУ

Москва, , 07:53 — REGNUM Назначенная на должность директора Центрального разведывательного управления Джина Хаспел не сможет посещать страны ЕС без риска. Об этом заявил бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. При этом он пояснил причины возможной опасности, которая поджидает нового директора ЦРУ в европейских странах — арест.

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«Джина Хаспел, которая «пытала людей», вероятно, не сможет приезжать в ЕС для встреч с главами других спецслужб без риска быть арестованной», — написал Сноуден в своём микроблоге в Twitter.

Это, по словам Сноудена, связано с жалобой Европейского центра по конституционным правам и правам человека, поданной в прокуратуру Германии.

По его словам, новый директор ЦРУ принимала участие пытках подозреваемых в терроризме, когда она руководила штабом разведуправления в Таиланде. Её имя упоминается в секретном приказе, требовавшем уничтожать все записи происходившего, чтобы об этом не узнал конгресс США.

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«Если бы президент Барак Обама начал расследование по делу о пытках ЦРУ, такие люди, как Хаспел, могли бы попасть в тюрьму», — цитирует «Российская газета» слова Сноуденена.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что государственный секретарь Рекс Тиллерсон покинет свой пост, а его место займёт нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. В свою очередь, на пост главы разведывательного управления будет назначена Джина Хаспел, которая станет первой женщиной в этой должности.

Про Хаспел известно, что она занимала должность первого заместителя директора ЦРУ. Более того, Хаспел — кадровый сотрудник ЦРУ с более чем 30-летним стажем. Также известно, что в 2002 году она управляла тайной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где содержались исламисты. В тюрьме применялись пытки водой и лишением сна.

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