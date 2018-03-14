Центр Екатеринбурга избавили от митингов

Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM В Екатеринбурге на время матчей чемпионата мира по футболу ограничивают проведение публичных мероприятий, не связанных с этим событием. С 25 мая по 25 июля их разрешат проводить только на площадках за пределами центра города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Постановление правительства Свердловской области номер 112-ПП было подписано 7 марта. Им определены четыре площадки для проведения митингов и пикетов и три для демонстраций и шествий.

Собираться гражданам можно в Основинском парке, в парке имени Чкалова, в парке Камвольного комбината и в парке в районе улиц Чкалова, Бардина, Онуфриева и Громова. Шествия и демонстрации разрешено проводить по аллеям между улицами Опалихинской (бывшая Каляева) и Готвальда, Сухоложской и Титова, а также по улице Бардина.

Ограничено и количество участников публичных мероприятий. В каждом из них могут принять участие не более 100 человек.

Отметим, одним из любимых мест сбора оппозиции является площадка на площади Труда, возле памятника основателям Екатеринбурга. Это через дорогу от резиденции губернатора Свердловской области.

Напомним, в мае-июне Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. Четыре матча запланированы в Екатеринбурге. Сыграют восемь команд.