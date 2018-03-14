Трамп потребовал ввести пошлины для ограничения импорта из КНР на $30 млрд

Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Ввести специальный набор мер для ограничения импорта из Китая потребовал 13 марта от министров и советников президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме, передает Politico.

Одной из таких мер может стать введение таможенных пошлин, которые сократят импорт из Китая на $30 млрд в год, данную цифру назвал Трампу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. В ответ американский президент предложил надавить на Китай еще сильнее и принять более действенные меры. Он также поручил должностным лицам администрации быть готовыми к официальному объявлению в ближайшие недели.

Издание отмечает, что увеличенные тарифы коснуться более 100 наименований китайской продукции, начиная от электроники и телекоммуникационного оборудования и заканчивая мебелью и игрушками.

Предстоящее объявление об усилении импортных ограничений происходит на фоне других ограничений, относящихся к импорту стали и алюминия, о которых Трамп сообщал 8 марта.

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Столь жесткие меры, сообщили источники, связаны с якобы имевшем место нарушении в Китае нарушении прав интеллектуальной собственности США.

Ранее глава Министерства коммерции Китая Чжун Шань сообщал, что Пекин не хочет торговой войны с Вашингтоном и не планирует ее начинать, однако готов ответить на любые вызовы и будет защищать национальные интересы страны и народа.

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