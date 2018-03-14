Роскомнадзор примет зеркальные меры в случае лишения RT лицензии в Британии

Москва, , 08:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) примет зеркальные меры в отношении британских СМИ в случае лишения телеканала RT лицензии в Соединенном Королевстве, заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», — цитирует Жарова пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни одно из СМИ Великобритании не будет работать на территории России, если британское правительство закроет телеканала RT.

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Как сообщало ИА REGNUM, члены парламента Великобритании настаивают на закрытии российского телеканала в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти обвиняют в этом Россию.

Так, не дождавшись итогов расследования и каких-либо доказательств разных версий, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что Скрипаль с дочерью были отравлены нервно-паралитическим веществом российской разработки под названием «Новичок».

В России Сергей Скрипаль был приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену, однако был обменен на российских сотрудников спецслужб, арестованных в США.

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