Минобороны РФ: проведению выборов-2018 в Сирии уделят особое внимание

Москва, , 07:46 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил РФ, проходящие военную службу в Сирии, как и все российские граждане, придут на избирательный участок 18 марта. В этот день вопросам безопасности на избирательном участке будет уделено особое внимание. Об этом заявил замруководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах РФ Василий Волков, сообщили в Минобороны.

По его словам, опыт организации голосования в Сирии есть — выборы депутатов Госдумы в 2016 году.

В посольстве России образован один избирательный участок. На избирательном участке работают военнослужащие ВС РФ, они будут обеспечивать и безопасность, и процесс голосования.

Российские военнослужащие в Сирии находятся не только в пунктах базирования, но и работают в отдаленных районах.

«Поэтому закон предусматривает возможность голосования с помощью переносного ящика для голосования», — пояснил Волков.

Как уточнил представитель Минобороны, российские военные на базах за рубежом смогут проголосовать на 18 избирательных участках.

Всего в воинских частях на территории России и за ее пределами образовано 79 участков, в том числе и в труднодоступных местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочно на выборах президента проголосовали около 4 тысяч военнослужащих и гражданских.

Досрочно сделали свой выбор военнослужащие Вооруженных сил РФ, которые находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках и на островах.

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