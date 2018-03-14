Трамп не исключил создания космических войск в США

Вашингтон, , 07:45 — REGNUM Соединенным Штатам в обозримом будущем может потребоваться новый вид вооруженных сил — космические войска. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления в Калифорнии. Видео обнародовано на странице Белого дома в соцсети Facebook.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признаёт, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде, — заявил глава Белого дома. — Может, у нас даже появятся космические силы».

Трамп отметил, что вначале он к данной инициативе не относился серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

11 марта генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск на фестивале South by Southwest (SXSW) в Техасе заявил, что человечество до Третьей мировой войны должно колонизировать Марс и Луну «для возрождения цивилизации».

Читайте также: Маск: человечество «пересидит» Третью мировую на Марсе