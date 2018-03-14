Трамп заменил руководителей госдепа и ЦРУ

Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон покидает свой пост по решению президента Дональда Трампа. Его преемником станет директор ЦРУ Майкл Помпео, пост которого, в свою очередь, займет его заместитель Джина Хаспел, написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, избранной таким образом. Поздравляем всех!», — говорится в сообщении Трампа.

Позже газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома, назвала причиной перестановок в руководстве госдепа и ЦРУ намерение Трампа сформировать новую команду в преддверии переговоров с Северной Кореей. Переговоры с КНДР намечены на май, кроме того, новый госсекретарь займется различными текущими переговорами в области торговли.

Кандидатуры Помпео и Хаспел подлежат утверждению сенатом США.

Американский президент похвалил Тиллерсона за работу, отметив, что более чем за год было сделано многое. Трамп пожелал бывшему госсекретарю «всего доброго».

Назвачение Хаспел главой ЦРУ Трамп назвал исторической вехой — прежде женщина никогда не руководила этим ведомством. Он добавил, что она и Майкл Помпео работали вместе больше года, между ними возникло «большое взаимное уважение».

Напомним, бывший председатель совета директоров и главный управляющий нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон был назначен госсекретарем США 1 января 2017 года. Майкл Ричард Помпео руководил ЦРУ с 23 января того же года.