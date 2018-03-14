На выборах президента РФ досрочно проголосовали 4 тыс. военных

Москва, , 07:31 — REGNUM Досрочно на выборах президента проголосовали около 4 тысяч военнослужащих и гражданских. Об этом заявил замруководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах РФ Василий Волков, сообщили в Минобороны.

По его словам, досрочно сделали свой выбор военнослужащие Вооруженных сил РФ, которые находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках и на островах.

«Результаты пока не озвучиваются. По закону результаты озвучивать нельзя до момента подсчета голосов в день основного голосования», — отметил Волков.

Всего в воинских частях на территории России и за рубежом образовано 79 избирательных участков.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК, более 4,2 млн жителей России подали заявления о голосовании на выборах президента России 18 марта по месту пребывания, а не по месту регистрации.

12 марта завершился прием заявлений в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг.

С 13 марта до 14:00 17 марта заявление можно будет подать только в участковой комиссии по месту регистрации.

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