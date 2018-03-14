Экс-финансист «Аэрофлота» Николай Глушков умер в Лондоне

Лондон, , 07:29 — REGNUM Бывший заместитель гендиректора компании «Аэрофлот» Николай Глушков умер 13 марта в Лондоне в возрасте 68 лет. Об этом сообщил владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Соратник также скончавшегося в Лондоне бизнесмена Бориса Березовского Глушков, отвечавший в «Аэрофлоте» за финансовый сектор, был арестован в 2000 году по делу о хищении средств компании. В 2004 году суд снял с него обвинения в мошенничестве и отмывании денег, однако подтвердил приговор о злоупотреблении полномочиями и попытке побега.

С учётом отбытого срока наказания Глушков был освобождён в зале суда. Следует отметить, что в 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании, а в марте 2017 года в России суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы по делу о хищении средств «Аэрофлота» в 90-х годах.

«У нас есть общие друзья, они сообщили о смерти. О конкретной причине мне ничего не известно, но он был немолодой человек. Умер он в Лондоне, у себя дома», — прокомментировал Демьян Кудрявцев смерть Глушкова радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, 26 января 2016 года глава министерства иностранных Сергей Лавров заявил, что истинные причины смерти российского олигарха и политического деятеля Бориса Березовского, умершего в марте 2013 года, вряд ли когда-то удастся установить.

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Министр подчеркнул, что свидетельства людей, располагающих информацией об этом деле, не были учтены следствием, которое занималось смертью бывшего российского олигарха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о кончине Бориса Березовского сообщил 23 марта 2013 года его зять Егор Шуппе. 67-летний Березовский последние 13 лет проживал в Великобритании.

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Добавим, по данным СМИ Британии 4 марта 2018 года в городе Сотсбери экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Премьер-министр страны Тереза Мэй во время выступления 13 марта в парламенте заявила о «весьма вероятной» причастности Москвы Скрипаля и потребовала от России объяснений «через 24 часа».

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