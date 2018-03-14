Дело Скрипаля: истек срок ультиматума Британии к России

Лондон, , 07:23 — REGNUM Срок ультиматума, предъявленного Российской Федерации премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в связи с подозрениями по отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, истек в среду, 14 марта.

Пресс-секретарь посольства РФ в столице Британии ранее заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона, до тех пор пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества.

«Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока не получит образцы химического вещества», — приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери 4 марта 2018 г. Анализы показали, что они отравлены нервно-паралитическим веществом.

12 марта премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй во время выступления перед британским парламентом заявила, что считает высоковероятным причастность Российской Федерации к данному делу.

Она также назвала вещество, которым мужчина и его дочь были отравлены — нервно-паралитический газ «Новичок».

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