На Алтае убеждены, что заниматься сельским хозяйством «опять стало модно»

Барнаул, , 07:00 — REGNUM Глава государства, как и обещал в Послании Федеральному Собранию, представил развернутый и объективный анализ состояния агропромышленного комплекса России, с ним он выступил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, — отметил в комментарии ИА REGNUM заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

«Напомню, в 2016 году президент отмечал, что времена, когда о сельском хозяйстве отзывались как о «черной дыре», куда сколько денег ни вкладывай — нет никакого результата, давно минули. Поэтому озвученные президентом цифры являются результатом системного государственного подхода к сельскому хозяйству. Такой подход, помноженный на самоотверженный труд крестьян, сегодня мы ощущаем в полной мере: рост объёма сельскохозяйственного производства, увеличение объемов выпуска сельхозпродукции, рост экспорта продуктов питания», — считает эксперт.

Сергей Серов также подчеркнул, что сельское хозяйство всегда было одной из ведущих отраслей экономики Алтайского края.

«Оно формирует агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциалы сельских территорий региона. Мы в пятерке лидеров страны по объемам произведенного зерна, в тройке лучших — по производству молока и высококачественной говядины. Одна из наиболее актуальных задач, озвученных президентом — социальное и инфраструктурное развитие сельских территорий. Для Алтайского края деревня это не только сельское хозяйство, но и образ жизни, который объединяет без малого половину населения региона. Нам еще предстоит серьезная работа по развитию сельских территорий с целью привлечения молодежи для жизни и работы на селе», — считает Сергей Серов.

По его словам, сегодня в Алтайском крае ведется активная работа по созданию ФАПов и врачебных амбулаторий.

«За несколько лет мы уже построили более 30 новых ФАПов. В 2018 году Алтайский край получит более 50 млн. руб. на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий и передвижных медицинских комплексов. Кроме того с 2011 года в крае работает автопоезд «Здоровье». Благодаря этому важному социальному проекту удалось приблизить высококвалифицированную медицинскую помощь к жителям удаленных районов региона.

В крае ведется серьезная работа по развитию семейных предприятий, начинающих фермеров, а также сельскохозяйственной кооперации. Это позволит обеспечить дополнительные рабочие места на селе, пополнить бюджеты поселений и улучшить социальную инфраструктуру сельской местности», — отметил заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания.

Важным Сергей Серов считает и то, что на форуме был поднят один из ключевых вопросов — поддержка и развитие молочного скотоводства.

«Более того, были озвучены предложения по совершенствованию данной сферы. Это касается фальсифицированной продукции импортируемой в Россию из других стран, ужесточение ветеринарного контроля и ведения честной конкуренции на внутреннем рынке. Молочную отрасль необходимо продолжать поддерживать и помогать сельхозпроизводителям развивать производство. Это позволит обеспечить внутренний рынок отечественной и качественной продукцией и стабилизировать цены», — считает Сергей Серов.

В заключение он отметил, что на площадке Всероссийского форума сельхозпроизводителей состоялся конструктивный диалог бизнеса и власти:

«Аграрии получили ответы на многие вопросы волнующие нас как в текущем моменте, так и на ближайшую перспективу. Убежден, по итогам форума многие сельхозтоваропроизводители разработают амбициозные производственные планы, поскольку «опять стало модно заниматься сельским хозяйством» и органы государственной власти в этом их поддержат соответствующими инструментами, о которых детально рассказал Президент России Владимир Путин».

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Напомним, президент РФ Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Краснодаре 12 марта. Он выступил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. В своём докладе президент прежде всего отметил глобальные изменения в работе отрасли и поблагодарил за это всех аграриев. Глава государства привел действительно впечатляющие цифры.

«Объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года. При этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд! Этот рост наблюдается с 2005 года, а не только в условиях прикрытия наших рынков для ваших конкурентов в связи с известными событиями», — сказал президент.

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